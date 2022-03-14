"إسرائيل" توسع خطة استيعاب اللاجئين من أوكرانيا

وسعت السلطات الإسرائيلية خطة استيعاب اللاجئين من أوكرانيا، مؤكدة أنه سيتم السماح للأقارب بدخول البلاد.

وأفادت وزيرة الداخلية الاسرائيلية، آيلت شاكيد، في بيان: "سيتم استثناء الأقارب ويمكنهم دخول إسرائيل أيضا". وأضافت: "لن نلغي الحصص بشكل جارف، كشعب يهودي تعرض للاضطهاد، نحن نفهم، ما يعني اللجوء، ونفتح قلوبنا لمن لا يستحقون بموجب قانون العودة- لكن لا يمكننا فتح الباب للجميع، هذا لن يحدث في مناوبتي، يجب القيام بذلك بشكل محدود".

وأوضحت أنه "قبل أيام شهدنا صورا قاسية من مطار بن غوريون-هذه الصور لم يتم تمريرها لي، لكنني فورا عملت لتغيير الواقع، وكل من يصل إلى هنا يتم الترحيب به، الاستيعاب يتم في المبنى رقم 1، وأولئك الذين يتم تأخيرهم حتى نهاية العملية، ستتم استضافتهم في فندق دان بانوراما، كان هناك الكثير من الوزراء ونواب الكنيست الذي قاموا بعملهم بأفضل صورة وراقبوا ما يحدث هنا وخرجوا من هناك بانطباعات جيدة، واجبنا استقبال الجميع بترحيب، وأؤمن أن هذا ما يحدث".