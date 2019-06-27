إصابات في إطلاق نار خارج مسجد بفرنسا

أصيب شخصان على الاقل في اطلاق نار وقع الخميس، خارج مسجد في مدينة بريست غربي فرنسا، بحسب ما اعلنته الشرطة.

وذكرت وسائل اعلام أن المسلح لا يزال طليقا، وأنه لا وجود لمؤشرات عن استهدافه المصلين.

وتعليقا على الحادثة، غرد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلا: "يتم تعبئة قواتنا للقبض على منفذ عملية إطلاق النار التي أصابت شخصين أمام مسجد بريست".

وأضاف: "طلبت من مدراء الشرطة في كل مقاطعات فرنسا تعزيز أمن أماكن العبادة في كل أنحاء البلاد".

ومن جانبه أشار رئيس الادعاء في بريست، جان فيليب ريكاب، إلى أن المسلح فتح النار لدى خروج المصلين من المسجد الواقع بضاحية بونتانيزن.

وأوضح أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق الرصاص ذو دوافع دينية أو شخصية أو يرتبط بعوامل أخرى، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتقع مدينة بريست الفرنسية أقصى غرب البلاد، وتطل سواحلها على المحيط الأطلنطي، وتبعد قرابة 600 كيلومترا عن العاصمة باريس.

