إصابة جندي إسرائيلي "بنيران صديقة" وليس "عملية" قرب طولكرم

اعلن الجيش الاسرائيلي فجر الثلاثاء، انه يحقق في ما يشتبه بأنه "نيران صديقة" اسفرت عن اصابة احد جنوده قرب طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، متراجعا عن رواية سابقة تحدثت عن عملية اطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تويتر، إنه ومن خلال "التحقيق الأولي اتضح أن ما حدث بالقرب من طولكرم ليس عن عملية إطلاق نار"، مضيفا ان "ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن جيش الاحتلال يحقق في إمكانية إصابة الجندي بنيران قوات الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن عملية إطلاق النار وقعت قرب "منطقة التماس"، في إشارة إلى المنطقة القريبة من جدار الفصل العنصري، قرب ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وقالت إذاعة الجيش من جانبها أن العملية نفذت من مركبة مسرعة، مضيفة أن قوات الاحتلال شرعت بمطاردة المنفذين الذين تمكنوا من الانسحاب.

كما أفادت مصادر فلسطينية بأن قواة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم "بحثا عن منفذي العملية".

فيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" استدعاء قوات كبيرة من الجيش.

وكان ضابطان من الجيش الاسرائيلي لقيا مصرعهما كانون الثاني/يناير من العام الجاري في ما قال الجيش انها حادثة "نيران صديقة خطيرة" وقعت في غور الاردن.

وقال الجيش حينها ان "الضابطين قتلا جراء خطأ في التعريف ادى الى حادثة نيران صديقة".