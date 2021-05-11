إصابة خط أنابيب وقود رئيسي بهجوم صاروخي من قطاع غزة.. فيديو

أفادت القناة "12" الإسرائيلية بإصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت قناة كان العبرية ان أضرارا ضخمة لحقت بمنشأة خط أنابيب النفط الواصل من عسقلان-إيلات جراء سقوط صاروخ عليها.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت مساء الثلاثاء 130 صاروخا في اتجاه تل أبيب وسط إسرائيل فيما دوت صفارات الإنذار في المدينة الساحلية وضواحيها.

وقالت القسام في بيان مقتضب “وجهت كتائب القسام ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية”.

وجاءت هذه الهجمات الصاروخية بعد نحو نصف ساعة من عدة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى من 13 طابقا يضم مكاتب لمسؤولين في حركة حماس ودمر بالكامل، غرب مدينة غزة.

#عاجل القناة 13 العبرية: أدى سقوط صاروخ بالقرب من منشأة حساسة في عسقلان إلى اندلاع حريق هائل pic.twitter.com/2L0MrJxHmz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 11, 2021

وهذه المرة الأولى التي تطلق فيها حماس هذا العدد الكبير من الصواريخ في اتجاه تل أبيب.

وأكدت القسام أنها “وجهت مجددا ضربة صاروخية بعشرات الصواريخ نحو مدينتي أسدود وعسقلان” جنوب.

قناة كان العبرية: أضرار ضخمة لحقت بمنشأة خط أنابيب النفط الواصل من عسقلان-إيلات جراء سقوط صاروخ عليها pic.twitter.com/JYbNg4foy5 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 11, 2021

وكثفت إسرائيل الثلاثاء ضرباتها ضد أهداف تابعة لحركة حماس التي واصلت وفصائل مسلحة أخرى إطلاق الصواريخ باتجاه الدولة العبرية.

وأعلن الثلاثاء عن استشهاد 28 فلسطينيا بينهم عشرة أطفال بغارات جوية إسرائيلية بدأت الاثنين، في حين أشارت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إلى مقتل امرأتين في مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل في حادثين منفصلين إثر انفجار صاروخين أطلقا من قطاع غزة.