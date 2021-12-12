إصابة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا بفيروس كورونا

أعلنت الرئاسة الجنوب إفريقية الأحد، إصابة الرئيس سيريل رامابوسا بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن أعراض المرض عليه "طفيفة".

وأشارت الرئاسة في بيان إلى أن رامابوسا بدأ يشعر بالتوعك بعد مغادرته مراسم تكريم نائب الرئيس السابق بمدينة كيب تاون في وقت سابق من اليوم.

وأضافت أن "الرئيس، الذي تم تطعيمه بالكامل، يخضع للحجر الذاتي في كيب تاون وقد فوّض جميع المسؤوليات إلى نائبه ديفيد مابوزا لمدة أسبوع".

وشهدت جنوب إفريقيا خلال يوم فقط قفزة حادة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا وسط انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة حيث سجلت 17 ألفا و154 حالة إصابة جديدة.



وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.