إصابة مستوطنين اثنين بعملية إطلاق قرب حوارة وفرار المنفذ

اصيب مستوطنان، احدهم جراحه خطيرة، في عملية اطلاق نار قرب بلدة حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة الاحد، فيما تمكن منفذ العملية من الفرار.

وقالت وسائل اعلام ان منفذ العملية فتح النار من مسافة قريبة على سيارة تحمل لوحة ارقام اسرائيلية عند مفترق عينابوس قرب حوارة، قبل ان ينسحب من الموقع سيرا على الاقدام.

واضافت المصادر نفسها ان الجيش الاسرائيلي اطلق عملية مطاردة بحثا عن المنفذ، كما نصب الحواجز ودفع بالمزيد من القوات الى المنطقة.

استنفار لقوات الاحتلال في مكان عــمــلــية إطلاق النار على الشارع الرئيسي في حوارة جنوب نابلس. pic.twitter.com/jWPaCzQAfr — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 19, 2023

وقالت خدمة الاسعاف الاسرائيلية "نجمة داود الحمراء" ان المصابين هما متسوطن يبلغ 30 عاما، وهو في حالة حرجة جراء اصابته برصاصة في الجزء العلوي من جسمه، ومستوطنة عمرها 35 عاما، وصفت اصابتها بالبسيطة.

كما كان رد عملية حوارة الأولى على المجتمعين في #قمة_العقبة، يأتي الرد الآن على المجتمعين في #قمة_شرم_الشيخ pic.twitter.com/rzI6FHdEOg — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) March 19, 2023

واظهرت صورة متداولة زجاج السيارة الامامي وقد اخترقته العديد من الرصاصات.

واحصت وسائل اعلام اسرائيلية نحو عشرين رصاصة اصابت السيارة خلال العملية، مشيرة الى ان المنفذ استخدم في الهجوم سلاحا من طراز كارلو.