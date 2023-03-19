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إصابة مستوطنين اثنين بعملية إطلاق قرب حوارة وفرار المنفذ

تاريخ النشر: 19 آذار / مارس 2023 - 02:36
إصابة مستوطنين اثنين بعملية إطلاق قرب حوارة وفرار المنفذ

اصيب مستوطنان، احدهم جراحه خطيرة، في عملية اطلاق نار قرب بلدة حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة الاحد، فيما تمكن منفذ العملية من الفرار.

وقالت وسائل اعلام ان منفذ العملية فتح النار من مسافة قريبة على سيارة تحمل لوحة ارقام اسرائيلية عند مفترق عينابوس قرب حوارة، قبل ان ينسحب من الموقع سيرا على الاقدام.

واضافت المصادر نفسها ان الجيش الاسرائيلي اطلق عملية مطاردة بحثا عن المنفذ، كما نصب الحواجز ودفع بالمزيد من القوات الى المنطقة.

وقالت خدمة الاسعاف الاسرائيلية "نجمة داود الحمراء" ان المصابين هما متسوطن يبلغ 30 عاما، وهو في حالة حرجة جراء اصابته برصاصة في الجزء العلوي من جسمه، ومستوطنة عمرها 35 عاما، وصفت اصابتها بالبسيطة.

واظهرت صورة متداولة زجاج السيارة الامامي وقد اخترقته العديد من الرصاصات.

واحصت وسائل اعلام اسرائيلية نحو عشرين رصاصة اصابت السيارة خلال العملية، مشيرة الى ان المنفذ استخدم في الهجوم سلاحا من طراز كارلو.

كلمات دالة:حوارةعملية حوارةنابلس

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