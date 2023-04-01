إصابة 3 جنود اسرائيليين بعملية دهس قرب الخليل واستشهاد المنفذ

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان ثلاثة جنود اصيبوا، احدهم في حال حرجة، اثر عملية دهس بمركبة نفذها فلسطيني مساء السبت، قرب بلدة بيت امر شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، مضيفة انه تم قتل المنفذ.

ووقعت العملية على شارع بين بلدة بيت أمر ومفرق مستوطنة غوش عتصيون، فيما وصف مصدر طبي حالة احد المصابين بانها خطرة، والاثنين الاخرين بالمتوسطة.

ومن جانبه، قال الجيش الاسرائيلي ان الجنود اطلقوا النار على منفذ العملية ما ادى الى استشهاده في الموقع.

وقالت وسائل اعلام فلسطينية ان قوات من الجيش الاسرائيلي اقتحمت بلدة بيت امر عقب العملية حيث اندلعت مواجهات بينها والاهالي.

وجاءت العملية بعد ساعات من اعدام الجيش الاسرائيلي فلسطينيا من عرب 48 في القدس، بزعم محاولته السيطرة على سلاح احد الجنود.

ومن جانبها، اكدت مصادر فلسطينية ان الشهيد محمد خالد العصيبي ارتقى اثر تصديها لاعتداء قوات الاحتلال على فتاة فلسطينية من المعتكفات في المسجد الاقصى

واثر الجريمة الاسرائيلية، أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني تنظيم اضراب عام، مطالبة بتحقيق مستقل في واقعة قتل الشهيد العصيبي.

وادعت الشرطة الاسرائيلية في بيان ان كافة كاميرات المراقبة وكذلك الكاميرات الموجودة على اجسام الجنود كانت جميعها معطلة اثناء الحادثة، وهو ما اثار استغرابا حتى في اوساط قادة في الشرطة نفسها.