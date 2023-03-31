الاحتلال يعدم احد حراس الاقصى اثناء دفاعه عن فتاة فلسطينية

اقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي على اطلاق النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته السيطرة على سلاح احد جنود الاحتلال، فيما اكدت مصادر فلسطينية ان الشاب تصدى للجنود بعد محاولتهم الاعتداء على فتاة فلسطينية من المعتكفات في المسجد الاقصى

وقالت مصادر ان الشاب استشهد وقالت مصادر البوابة ان قوات الاحتلال نفذت عملية اعدام بحق الشاب الفلسطيني وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اعدمت الشاب الفلسطيني بدم بارد

وقالت ان الشهيد هو كريم العباسي وهو من حراس الاقصى من حي سلوان بالقدس المحتلة

وقالت مصادر البوابة ان الاحتلال الاسرائيلي كسر يد وقدم الفتاة الفلسطينية اثناء محاولتها الدخول الى المسجد الاقصى المبارك للاعتكاف

وقالت تقارير ان قوات الاحتلال افتعلت الازمة وقامت باطلاق النار من اجل تبرير اخراج المعتكفين في المسجد الاقصى المبارك في ليلة العاشر من رمضان حيث اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك، وأغلقت أبوابه وحاصرت الموجودين فيه كما أغلقت باب الزاهرة وباب العامود ومنعت المواطنين من دخول البلدة القديمة قبل ان تعتدي على الباعة واصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة بشكل عنيف