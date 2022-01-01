إطلاق صاروخين من غزة نحو البحر سقطا قبالة تل أبيب

رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط، سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى، اليوم السبت

بين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "في وقت سابق هذا الصباح تم رصد اطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى. وفقا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض".

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" مقاطع فيديو قيل إنها لسقوط الصاروخين، لافتة إلى أنه يتم التحقق منها.

בצה"ל בודקים דיווחים על נפילת רקטה בים במרכז הארץ | תיעוד@hadasgrinberg @ItayBlumental pic.twitter.com/5SNJRRDvCs — כאן חדשות (@kann_news) January 1, 2022



