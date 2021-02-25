إطلاق قذيفة صاروخية على منزل نائب من حزب الله اللبناني

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ان مسلحين مجهولين فتحو النار من اسلحة نارية واطلقوا قذيفة صاروخية على منزل نائب من حزب الله قرب مدينة الهرمل شمال شرقي البلاد، ودون ان يسفر ذلك سوى عن أضرار مادية.

وسير الجيش دوريات في شوارع المدينة، وأقام حواجز متنقلة عند مداخلها.

وأشار إلى أنه تقدم بـ ”شكوى لدى مخفر الهرمل“، موضحًا أن ”ما حصل هو نتيجة للتفلت الأمني“.

وانضم حمادة مبكرا لحزب الله بعد تخرّجه من ”معهد الكوادر“ التابع للحزب، وتولى منصب معاون مسؤول منطقة البقاع، ثم عين مسؤول قضاء الهرمل في الحزب منذ عام 2007، قبل أن ينتخب نائبا بالبرلمان.

