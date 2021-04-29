إطلاق نار على رجلي شرطة بولاية بالولايات المتحدة

أصيب اثنان من رجال الشرطة في ولاية كارولينا الشمالية بالرصاص خلال مواجهة الأربعاء.

وقال مكتب عمدة مقاطعة واتوجا إن مطلق النار لا يزال متحصنا في منزل غادره أصحابه ويطلق النار منه بشكل دوري على ضباط إنفاذ القانون.

وتم إرسال الشرطيين إلى منزل في بون في الساعة 9:44 صباحا بعد غياب صاحب المنزل وعائلته للعمل وعدم ردهما على مكالمات الشرطة.

وذكر البيان أن الشرطيين دخلا المنزل وتعرضا لإطلاق نار، مشيرا إلى أن أحدهما نقل إلى مستشفى في مدينة جونسون بولاية تينيسي، فيما لا يزال الثاني في موقع المواجهة والوضع غير معروف، بحسب مكتب الشريف.

ويقول مكتب الشريف إن سلطات إنفاذ القانون حاصرت المنزل وتم إجلاء السكان بالقرب من المواجهة. (TR)