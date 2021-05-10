إطلاق 150 صاروخا من غزة تجاه إسرائيل

سقطت معظم الصواريخ في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة (غلاف غزة)، إضافة إلى عسقلان وسديروت و7 صواريخ على القدس.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن نحو 150 صاروخا أطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل مساء الإثنين.

وحسب البيان، "فإنه حتى هذه الساعة (20.30 ت.غ) أطلق نحو 150 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض عشرات منها".

وفي السياق، أفادت قناة "كان" الرسمية بأن الصواريخ أطلقت منذ انتهاء المهلة التي حددتها حركة "حماس" لإسرائيل (السادسة مساء "16:00 ت غ") لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وسقطت معظم الصواريخ في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة (غلاف غزة)، إضافة إلى عسقلان وسديروت و7 صواريخ على القدس.

ونشر الجيش الإسرائيلي بطاريات القبة الحديدية في مناطق وسط إسرائيل، التي يتوقع أن تطالها الصواريخ الليلة، بحسب المصدر ذاته.

ومساء الإثنين، أعلنت إسرائيل، فتح الملاجئ والغرف المحصنة في تل أبيب ويافا وعدد من مدن وسط إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تسهال)، إن الجيش الإسرائيلي وجه بفتح الملاجئ العامة في مدينة "غفعاتيم" و"بني باراك" وتل أبيب وحيفا.

فيما أفادت قناة "كان" بأن الجيش يتأهب لسقوط صواريخ الليلة من قطاع غزة تجاه منطقة "غوش دان" التي تضم بما في ذلك تل أبيب وحيفا.

وكانت إسرائيل علقت الدوام الدراسي ليوم الثلاثاء في مستوطنات غلاف غزة والمناطق الواقعة حتى مسافة 40 كلم من القطاع، قبل ان يتم لاحقا تعليق الدراسة أيضا في مدن "ريشون ليتسيون" و"حولون" و"بات يام" ورحوفوت" ونس تسيونا" (وسط).

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، شن الطيران الإسرائيلي غارات متفرقة على قطاع غزة.

وقال الجيش إنه قتل 8 فلسطينيين في غارة شمالي القطاع.

فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 20 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال في الغارات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، منحت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في قطاع غزة، إسرائيل، مهلة حتى مساء الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 334 إصابة بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق "الهلال الأحمر" الفلسطيني.