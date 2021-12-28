إعلان تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة.. أسماء

قالت وكالة الانباء الكويتية ان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وافق الثلاثاء، وافق على تشكيلة الحكومة الجديدة التي رفعها اليه رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

واضافت الوكالة ان أمير الكويت اعرب عن تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد، متطلعا إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين والمقيمين، وتحقيق كل ما ينشده الوطن من تقدم ونمو وازدهار.

وكان اعلن عن اعادة تعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا للوزراء في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقد كلفة ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح المخول من امير البلاد باختيار فريقه الوزاري.

وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد قد أصدر مرسوماً أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بتاريخ 14 نوفمبر الماضي.

وهذه هي الحكومة الرابعة للشيخ صابح الخالد، والثالثة في عهد الشيخ نواف الأحمد

وتاليا تشكيلة الحكومة الجديدة:

1 – حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

2 – أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

3 – د.محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

4 – عيسي أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

5 – د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

6 – د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

7 – د.علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

8 – المستشار جمال هاضل سالم الجالوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

9 – د.حمد أحمد روح الدين وزيرا للإعلام والثقافة.

10 – د.خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة.

11 – عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

12 – علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب.

13 – فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة.

14 – مبارك زيد العرو المطيري وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

15 – محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.