إعلان جدري القرود حالة طوارئ صحية في الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة الخميس جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة، في خطوة من شأنها أن أعلنت الولايات المتحدة الخميس، مرض جدري القردة في البلاد حالة طوارئ صحية عامة مع تسجيل 6600 حالة في البلاد.

ويمثل اعلان جدري القرود حالة طوارئ عامة خطوة تتيح الافراج عن أموال وتساعد في جمع البيانات ونشر موظفين إضافيين لمكافحة المرض.

وحث وزير الصحة والخدمات الإنسانية خافيير بيسيرا "كل أميركي على التعاطي مع جدري القرود بجدية، وتحمل المسؤولية لمساعدتنا في مواجهة هذا الفيروس”.

وقال بيسيرا “نحن على استعداد لنقل استجابتنا إلى المستوى التالي في التصدي لهذا الفيروس".

وأضاف أن الولايات المتحدة رصدت حتى الآن 6.6 ألف إصابة بالفيروس.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مسؤولين أميركيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإعلان تفشي جدري القردة حالة الطوارئ الصحية اليوم.

وسبق لسلطات ولايات نيويورك وكاليفورنيا وإيلينوي الأمريكية أن أعلنت جدري القردة حالة طوارئ صحية. كما صدر إعلان مماثل عن منظمة الصحة العالمية في 23 يوليو الماضي.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن الحالة الأولى للإصابة بجدري القرود خارج البلدان التي ينتشر فيها المرض عادة، في السابع من مايو الجاري، فيما توالت زيادة أعداد المصابين لتصل إلى مئات الحالات.

وأضافت المنظمة، أنه على الرغم من أن تفشي المرض غير معتاد، فإنه يظل "قابلا للاحتواء"، كما أكدت أنها ستعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد من النصائح بشأن كيفية التعامل مع المرض.