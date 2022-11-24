إلغاء قرار رجم شابة سودانية لخلل في إجراءات المحاكمة

قضت محكمة استئناف سودانية الخميس، بالغاء قرار رجم شابة مدانة بتهمة الزنا، وذلك بسبب خلل في اجراءات التقاضي من قبل محكمة الموضوع.

وقالت المحامية انتصار عبدالله ان محكمة الاستئناف في كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، قررت الغاء حكم الرجم الصادر بحق موكلتها مريم تيراب (20 عاما)، وامرت محكمة الموضوع بإعادة محاكمتها.

وكانت محكمة جنايات كوستى اصدرت في حزيران/يونيو الماضي، حكما باعدام تيراب رجما لارتكابها جريمة الزنا وهي محصن (متزوجة).

واوضحت المحامية عبدالله ان محكمة الاستئناف قررت إعادة ملف القضية إلى محكمة الموضوع لاعادة محاكمة المتهمة نظرا لعدم اتباعها معايير المحاكمة العادلة.

وكان الدفاع عن تيراب طعن في الحكم الصادر بحقها من حيث ان محكمة الجنايات اصدرت قرارها دون ان تتيح لموكلتهم حق الحصول على تمثيل قانوني يترافع عنها، وذلك خلافا للقوانين.

وينص قانون الإجراءات الجنائية على حق المتهم في الحصول على تمثيل قانوني في أي قضية يُعاقب عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات إو تتضمن بتر الأطراف أو الإعدام.

كما كان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قال في تقرير ان ضابط التحقيق لم يخبر تيراب بأن افادتها ستستخدم كدليل ضدها أثناء المحاكمة.

والسودان من الدول القليلة التي لا تزال تنفذ عقوبة الرجم التي يقول كثير من علماء المسلمين انها تخالف صحيح القران وتستند في حجيتها الى احاديث ضعيفة منسوبة الى الرسول صلى الله عليه وسلم.