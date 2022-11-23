طالبان تجلد 14 رجلا وامرأة مع استئنافها تطبيق الشريعة

أعلنت حركة طالبان الأفغانية الاربعاء، تنفيذ حكم الجلد بحق 14 شخصا بينهم ثلاث نساء، مع استئنافها تطبيق الشريعة بناء على أمر اصدره قائدها الأعلى هذا الشهر.

وكان القائد الأعلى والزعيم الروحي لطالبان هبة الله أخوند زاده امر القضاة بتطبيق احكام الرجم والجلد وبتر أطراف اللصوص، اضافة الى تنفيذ عمليات الإعدام علنا، و"بما يتوافق مع الشريعة".

وقال قاضي رفيع الله صميم مدير الثقافة والإعلام في ولاية لوكر وسط افغانستان، ان الاحكام التي تم تطبيقها الاربعاء، طالت 11 رجلا وثلاث نساء، مشيرا الى انها لم تنفذ علنا.

واضاف ان تنفيذ هذه العقوبات جاء بناء على سلطة تقديرية من القضاة، بعد ادانة المتهمين بقضايا بعضها متعلق بالسرة وبعضها الاخر اخلاقي، وان الحد الاعلى لها كان 39 جلدة.

والاثنين الماضي، قالت المحكمة العليا في أفغانستان إن عقوبة الجلد نُفذت على الملأ بعد صلاة الجمعة، في 19 شخصا، بينهم تسع نساء في في إقليم طخار شمال شرق البلاد، مضيفة ان نصيب كل واحد منهم كان 39 جلدة.

وهذه أول احكام جلد يؤكد مسؤولون من حركة طالبان تنفيذها بناء على أوامر قضائية، علما ان الحركة نفذت علنا عشرات من هذه العقوبات إبان فترة حكمها السابقة للبلاد عام 2001.

واستولت طالبان على السلطة في افغانستان في آب/أغسطس 2021.