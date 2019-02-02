إلقاء قنبلة يدوية على مبنى قناة “الجديد” اللبنانية (صور)

القاء قنبلة يدوية على مبنى قناة “الجديد” اللبنانية في بيروت

ألقى مجهولون فجر اليوم السبت قنبلة يدوية على مبنى قناة “الجديد” اللبنانية في بيروت ما أدى إلى أضرار مادية.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أنّ “مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع أقدموا فجر اليوم على رمي قنبلة يدوية على المبنى وفروا إلى جهة مجهولة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات”.

وبحسب الوكالة، قامت الأجهزة الأمنية على الفور بـ “معاينة مكان الاعتداء وباشرت تحقيقاتها بالحادث”.

يأتي ذلك بعد يومين من تشكيل حكومة جديدة من 30 وزيرا، برئاسة سعد الحريري.

وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الخميس بعد أكثر من 8 أشهر من تكليف الحريري بهذه المهمة. وتضم حكومة الحريري الجديدة معظم القوى السياسية التي تمثلت بكتل نيابية في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت وفق قانون انتخاب يقوم على أساس النسبية