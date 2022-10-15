إنتخابات جزئية "مصيرية" في بجاية و تيزي وزو الجزائريتين

تتواصل السبت، الانتخابات البلدية الجزئية في ست بلديات بولايتي بجاية و تيزي وزو بمنطقة القبائل شمال شرقي الجزائر، والتي تعتبرها السلطات "مصيرية" بالنسبة للمسار الديمقراطي في البلاد.

وتجري الانتخابات في أربع بلديات في بجاية وبلديتين في تيزي وزو، وهي التي كان سكانها قاطعوا المسار الانتخابي الخاص بتجديد المجالس البلدية والولائية العام الماضي.

وعمدت الحكومة الجزائرية الى تعيين مندوبين إداريين لتسيير تلك البلديات إلى حين إيجاد حل نهائي لسد الفراغ في المجالس المحلية.

والبلديات المعنية هي فرعون وتوجة وآقبو ومسيسنة في بجاية (100 كلم شرق الجزائر)، وآيت محمود وآيت أومهدي في تيزي وزو.

واكد رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات الجزائرية محمد شرفي في تصريحات صحفية، أنه "تم تنظيم كافة الأمور من أجل إنجاح الإنتخابات"، والتي اكد انه بالرغم من أنها جزئية "إلا أنها مصيرية بالنسبة للمسار الديمقراطي في بلادنا".

وقال شرفي أن "العملية تتمة للبناء المؤسساتي للدولة الجزائرية كي تصبح الجزائر الجديدة تتمتع بكل مؤسساتها مما يساعد على تعميم العملية الإنتخابية والحركية التنموية".

"منحنى تصاعدي"

وتشارك سبعة أحزاب في الانتخابات التي يجري التنافس خلالها على 90 مقعدا من مقاعد المجالس المحلية المنتخبة.

والاحزاب المشاركة هي حزب جبهة القوى الاشتراكية وحزب جبهة التحرير الوطني وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل وحركة الشباب الجزائري والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر.

وتجرى الانتخابات في 51 مركز اقتراع، و 171 مكتب للتصويت.

وقال شرفي أنّ نسبة المشاركة إلى غاية الساعة الواحدة ظهرا "بلغت 12.47 بالمائة بولاية بجاية، في حين بلغت في بلديتي ولاية تيزي وزو 12 بالمائة، مشيرا الى ان "الدينامية الانتخابية في منحنى تصاعدي مقارنة بالسابق".

واكد أن "النسب سواء ما تعلق بمشاركة الناخبين ومراكز التصويت والمكاتب والملاحظين إيجابية".

وكانت نسبة المشاركة الوطنية في محليات 2021، بلغت 35.97 بالمئة بالنسبة للمجالس البلدية، ونسبة 34.39 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية، فيما بلغت النسبة 20 بالمئة في ولاية تيزي وزو، و18.36 بالمئة في ولاية بجاية، مع مقاطعة البلديات الست.