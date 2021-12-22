صنعاء تهتز على وقع غارات التحالف

هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء مساء الاربعاء، مع شن قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضربات جوية "دقيقة وموجعة" على أهداف عسكرية في المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال التحالف في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية أن العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان، مشيرا إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.

وقبيل بدء العملية، دعا التحالف المدنيين الى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء، مؤكدا ان استهداف المدنيين يقابله خيار ضربات جوية في إطار القانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق الاربعاء، اعلن التحالف تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاستهداف في مأرب والجوف وسط وشمالي اليمن، اسفرت عن تدمير 25 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل أكثر من 280 من عناصرهم.

التحالف اعلن استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء بضربات موجعة

وكشف التحالف الأربعاء أيضا عن اعتراض مسيّرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية، وتوعد بقصف "مصادر التهديد في الساعات القادمة"، مشددا على رفض التهاون مع "السلوك العدائي للحوثيين".

وخلال الأيام الماضية، كثف التحالف من ضرباته الجوية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014

السعودية تجدد دعمها للحكومة اليمنية

وجددت السعودية الاربعاء، دعمها للحكومة اليمنية ومواصلة جهود التوصل لحل سلمي، وذلك في لقاء جمع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالرياض.

بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- التقيت فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، وبحثنا مجهودات ومبادرات المملكة الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن، واستعرضنا المستجدات على الساحة اليمنية، والأعمال الإغاثية والتنموية للشعب اليمني الشقيق. pic.twitter.com/d7xXwFUvSF — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 22, 2021

وذكر الأمير السعودي عبر "تويتر" أن الزيارة جاءت بتوجيه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأنه بحث مع هادي "مجهودات ومبادرات المملكة الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن".

وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية أن لقاء هادي مع بن سلمان تناول "جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت أن هادي "لفت إلى التوافق الأخوي الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره".

ونقلت الوكالة عن بن سلمان تأكيده على الموقف السعودي الداعم لليمن، و"مواصلة الجهود للتوصل إلى حل سلمي مبني على المرجعيات الثلاث، ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة".

كما جدد "موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره".

وقالت الوكالة إن بن سلمان بارك "القرارات الأخيرة المتصلة بالإصلاحات في البنك المركزي اليمني بما يُسهم في تحسين الوضع المالي لليمن، مما يشجع في زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي".