أكثر من 5 ملايين نازح جراء الحرب في اليمن والتحالف يواصل تسديد ضربات موجعة للحوثيين

ارتفع الى أكثر من خمسة ملايين عدد النازحين جراء الحرب الدائرة في اليمن منذ نحو سبع سنوات، فيما واصل التحالف بقيادة السعودية توجيه ضربات موجعة للمتمردين الحوثيين، معلنا مقتل 310 من مسلحيهم خلال ضربات شنها وسط وشمالي البلاد.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن الاربعاء، على صفحتها في موقع فيسبوك إن "عدد النازحين والهاربين من جحيم الحرب في البلاد ارتفع إلى 4 ملايين و100 ألف نازح، موزعين على مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والحوثيين".

وأوضحت أن "عدد النازحين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية 2 مليون و800 ألف، بينما المتواجدين في مناطق سيطرة الحوثيين مليون و300 ألف".

وفي وقت سابق من الشهر، أعلنت الوحدة أن التصعيد العسكري في محافظة مأرب أدى إلى نزوح أكثر من 93 ألفا، خلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين.

كما أعلنت نزوح أكثر من 40 ألفا من مناطق الساحل الغربي في الحديدة، جراء التصعيد العسكري الذي اندلع مؤخراً بين الحوثيين والقوات المشتركة التي يقودها العميد طارق صالح.

ضربات التحالف

وفي الغضون، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن الأربعاء، مقتل أكثر من 310 من مسلحي جماعة الحوثي بمحافظتي مأرب (وسط)، والجوف (شمال)، ومنطقة الساحل الغربي للبلاد.

وأفاد التحالف بـ "تنفيذ 33 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب (وسط) والجوف (شمال) خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضح أنه "تم تدمير 25 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 280 عنصرا إرهابيا".

وأعلن التحالف في بيان ثان "أنه نفذ 4 عمليات استهداف ضد الحوثيين في الساحل الغربي لليمن".

وأضاف "أنه دمر 3 آليات عسكرية ومخازن للذخيرة وقضى على أكثر من 30 عنصرا إرهابيا"، دون تفاصيل أكثر.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله "إن مقاتلات التحالف شنت 3 غارات في جبهة مقبنة غربي مدينة تعز أسفرت عن مقتل 21 حوثيا بينهم القائد الميداني العقيد عبد السلام المتوكل ومرافقيه".

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة

وتندلع الحرب بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.