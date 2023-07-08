إنقاذ العشرات من أعلى "تلفريك" في العالم (فيديو)

تعرض عشرات الأشخاص لموقف مرعب، ولحظات قاسية، في أحد أعلى خطوط "تلفريك" في العالم بالعاصمة الإكوادورية، كيتو، بعد أن تعطلت بهم العربات التي كانوا يستقلونها.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل الإعلام تظهر جهود رجال الإنقاذ في الليل لإنقاذ المحاصرين في عربات تلفريك تحت ظروف خطيرة.

وأكد بيان صادر عن بلدية العاصمة كيتو أن العديد من الأشخاص، يقدر عددهم بنحو 70 شخصًا، علقوا في العربات بعد وقوع خلل ميكانيكي فيها.

Dozens of people were rescued in the early hours of Friday after being trapped for nearly 10 hours on one of the world's highest #tourist cable cars in #Ecuador's capital Quito.

Seventy-five people were brought to the ground, all "safe and sound," after an operation involving… pic.twitter.com/6UsD6dz7jL — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) July 7, 2023

تم إنقاذ 11 شخصًا وتأمين نقلهم إلى مناطق آمنة، فيما تقوم فرق الإنقاذ والوحدات الخاصة للجبال العالية بالعمل على إنقاذ المتبقين باستخدام طائرات بدون طيار لمراقبة عملية الإنقاذ.

ويعمل المسؤولون أيضا على تقييم الحالة الصحية للأشخاص الذين تم إنقاذهم للتأكد من عدم وجود أي عوارض طبية.

ويعتبر "تلفريك تليفيريكو" (TelefériQo)، هو وسيلة نقل تعمل بالكابلات تنقل الزوار إلى قمة جبل بانيكو الذي يرتفع حوالي 4050 مترًا عن سطح البحر.

وتلفريك تليفيريكو يعد واحدًا من الوجهات السياحية الشهيرة في كيتو، حيث يمنح الزوار فرصة استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة للمدينة وجبال الأنديز المحيطة بها.

ويُعتبر ركوب التلفريك تجربة مثيرة تتيح للزوار الاستمتاع بمشاهد فريدة للمدينة والجبال المحيطة بها.



