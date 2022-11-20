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إيران.. استدعاء مشاهير وتوقيف ممثلة بسبب الاحتجاجات

منشور 20 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:47
إيران.. استدعاء مشاهير وتوقيف ممثلة على خلفية الاحتجاجات 

أوقفت السلطات الإيرانية الاحد، الممثلة هنغامه غازياني التي ظهرت في فيديو وهي تخلع حجابها دعماً للاحتجاجات، وذلك غداة استدعاء مجموعة من مشاهير الفن والسياسة والرياضة لاستجوابهم حول "مواد استفزازية تدعم أعمال الشغب".

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وقالت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، انه تم اعتقال هنغامه غازياني بتهمة التواصل مع المعارِضة والتحريض على "الشغب".

وتشير الوكالة بذلك الى الاحتجاجات المتواصلة في البلا منذ وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في أيلول/سبتمبر بتهمة بانتهاك قواعد اللباس.

وكانت غازياني التي اتهمت السلطات بقتل المتظاهرين، قد كشفت السبت، عن استدعائها من قبل القضاء، ونشرت مقطعا عبر إنستغرام تخلع فيه الحجاب، قبل ان تكتب قائلة ان "هذه قد تكون رسالتي الأخيرة.. مهما حدث لي، اعلموا أنني كالعادة مع الشعب الإيراني حتى آخر نفس".

وفي الفيديو، تظهر غازياني (52 عاماً) في احد الشوارع من دون حجاب قبل ان ترفع شعرها على هيئة ذيل حصان كما درجت النسوة الاخريات على فعله قبل الانضمام للاحتجاجات.

وجاء اعتقال الممثلة غازياني غداة اعلان السلطات القضائية استدعاء سبع شخصيات فنية وسياسية ورياضية، بسبب نشر مواد "استفزازية" دعماً للاحتجاجات.

ومن ضمن من تم استدعاؤهم من بين هذه الشخصيات مدرّب نادي بيرسيبوليس لكرة القدم يحيى غول محمدي الذي وجه انتقادات حادّة إلى لاعبي المنتخب الايراني لعدم ابرازهم معاناة الشعب مع القمع خلال لقائهم الرئيس إبراهيم رئيسي.

كلمات دالة:إيرانمهسا أمينيهنغامه غازياني

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