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إيران تتحدى تهديدات اسرائيل وتؤكد عزمها ابقاء قواتها في سوريا

إيران تتحدى تهديدات اسرائيل وتؤكد عزمها ابقاء قواتها في سوريا
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