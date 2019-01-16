إيران تتحدى تهديدات اسرائيل وتؤكد عزمها ابقاء قواتها في سوريا

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو

قال قائد الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء إن إيران ستبقي على وجودها العسكري في سوريا في تحد للتهديدات الإسرائيلية باستهدافها ما لم تخرج من هناك.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن الميجر جنرال محمد علي جعفري قوله "ستبقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستشاريها العسكريين، وقواتها الثورية وأسلحتها في سوريا".

وحذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إيران من إبقاء قوات في سوريا وطالبها بإخراج هذه القوات منها بسرعة وإلا فإن إسرائيل ستواصل استهدافها.

وقال في حفل أقيم في تل ابيب لتنصيب رئيس الاركان الجديد الجنرال أفيف كوخافي "سمعت بالأمس المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول: إيران ليس لها وجود عسكري في سوريا، نحن نقدم لهم النصح فقط".

وأضاف "دعوني أقدم لهم نصيحة إذن - أخرجوا من هناك بسرعة لاننا سنواصل سياستنا القوية بشن هجمات عليهم، بلا خوف وبلا هوادة."

وفي تأكيد علني نادر يصدر عن مسؤول اسرائيلي قال نتانياهو الأحد إن الطيران الإسرائيلي شنّ الجمعة غارة استهدفت ما وصفه بأنه "مستودعات إيرانية تحتوي على أسلحة" في مطار دمشق الدولي". وأضاف أن إسرائيل ضربت أهدافاً إيرانية ولحزب الله في سوريا مئات المرات.

توعدت إسرائيل بمنع إيران من التمركز عسكرياً في سوريا حيث تقدم الدعم للرئيس بشار الأسد إلى جانب روسيا وحزب الله.

وأضاف نتانياهو الثلاثاء أن التحدي الأمني المركزي لإسرائيل هو "إيران وملحقاتها الإرهابية"، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي نجح في "الحيلولة دون ترسيخ إيران أقدامها عسكرياً في سوريا".

وتنفي إيران إرسال قوات نظامية إلى سوريا مؤكدة أنها إنما تزودها مستشارين عسكريين ومقاتلين متطوعين من بلدان عدة.