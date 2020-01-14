إيران تدعو منظمة دولية لدعم التحقيق في ظروف إسقاط الطائرة الأوكرانية

دعت إيران منظمة دولية معنية بمراقبة الطيران، إلى دعم التحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية قرب طهران، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وتأتي هذه الخطوة فيما تواجه إيران تساؤلات حول سبب اعتراف الحرس الثوري في البلاد بعد عدة أيام من وقوع الحادث بأنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ، وذلك بعد إنكار إيران لأي تورط في الحادث لعدة أيام.

وقالت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التي تتخذ من كندا مقرا لها، في بيان يوم الاثنين، إنها قبلت دعوة الحكومة الإيرانية وسترسل فريقا تقنيا من الخبراء لتقديم المشورة والمراقبة في التحقيق.

وتقود طهران التحقيق لكنها دعت عدة فرق أجنبية من الخبراء، بما في ذلك خبراء من بوينغ إلى جانب خبراء إيرانيين وأوكرانيين، للمجيء إلى طهران ودراسة ظروف التحطم.

ودعت إيران منظمة الطيران المدني الدولي، وهي هيئة أممية تأسست عام 1944 لتعزيز السلامة في مجال الطيران العالمي، للمساعدة وفقًا للملحق رقم 13 من اتفاقية شيكاغو، التي وقعت عليها إيران في عام 1950.

ولا تشارك المنظمة عادة في التحقيق نفسه ولكن يمكن دعوتها للعمل بصفة مراقب.

ونفت إيران بشدة أنها تخفي حقائق عن إسقاط الحرس الثوري لطائرة الركاب الأوكرانية الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها. (د ب أ)