إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي مساء اليوم

أفاد تقرير إخباري إيراني بأنه سيتم مساء الأحد إطلاق القمر الصناعي “ظفر”.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أنه سيتم مساء اليوم إطلاق القمر “ظفر”، الذي سيوضع في مدار على بعد 530 كيلومترا من سطح الأرض، وذلك من قاعدة الإمام الخميني الفضائية الواقعة في محافظة سمنان الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تأجل إطلاق هذا القمر مرتين.

ووفقا للتقارير الإيرانية فإن القمر الصناعي “ظفر” صناعة وطنية بالكامل، ويختص بالأغراض العلمية والتجريبية.

وتخشى الولايات المتحدة من أن تستخدم إيران التكنولوجيا المستخدمة لإطلاق الأقمار الصناعية، لإطلاق رؤوس حربية نووية، بينما تنفي طهران هذه الاتهامات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم إيران بأنها تستخدم إطلاق الأقمار الصناعية “لتطوير صواريخ عابرة للقارات”. (د ب أ)