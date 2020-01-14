إيران تنقّل قادة ميليشياتها شرقي سوريا

عملت الميليشيات الإيرانية، في الآونة الأخيرة، على نقل قادات في صفوفها المتواجدين شرقي دير الزور إلى قواعدها في مختلف مناطق سوريا تخوفا من استهدافهم على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة.

وقال موقع "جرف نيوز" المحلي: أن عشرات المدربين والخبراء والقادة الميدانيين في الحرس الثوري الإيراني انتقلوا من مدن "الميادين" و"العشارة" و"البوكمال" شرقي دير الزور إلى مواقع لهم في محافظات حمص ودمشق وحماة.

وأشار الموقع إلى أن القياديين ذو جنسية إيرانية وجاء ذلك صمن ترتيبات أمنية جديدة للحرس الثوري لمناطق انتشاره في البلاد.

وأكد أن الحرس الثوري أبقى على قادة مقراتها الرئيسيين في مدينة دير الزور ومطارها العسكرية بالإضافة لقواعدها المنتشرة المحيطة بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن مواقع الميليشيات الإيرانية المنتشرة على الحدود السورية - العراقية شرقي دير الزور شهدت مؤخرا تغييرات أمنية عديدة منها إخلاء مقرات عسكرية تتبع لهم والتمركز في الأحياء السكنية