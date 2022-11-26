إيرلنديون يحتجون على إيواء لاجئين من أوكرانيا

تظاهر مئات من سكان عاصمة ايرلندا دبلن، وسط منطقة الحائط الشرقي احتجاجا على إيواء عدة مئات من اللاجئين الأوكرانيين.

وعبر سكان إيرلنديون محليون عن عدم راضهم في خطة استيعاب 380 لاجئا في مبنى قديم تم تجهيزه خصيصا في هذه المنطقة وتركز ذا العدد من اللاجئين بهذا المكان.

ويقطن المبنى حاليا 100 شخص أوكراني، وجميعهم من الرجال غير المتزوجين، ويفترض أن البقية سيأتون مع عائلاتهم.

ووصل إلى أيرلندا فعليا أزيد من 62 ألف أوكراني، وقد يصل هذا العدد إلى 72 ألفا بحلول نهاية ديسمبر.