اتساع رقعة الاحتجاجات الليلية في تونس

اتسعت لليوم الخامس على التوالي رقعة الاحتجاجات الليلية في تونس.

وشملت الاحتجاجات الليلية والمواجهات الليلية بين قوات الشرطة التونسية وشبان غاضبون لمقتل شاب متأثرا بجراحه عقب اصابته خلال ملاحقة أمنية أحياء شعبية جديدة في العاصمة التونسية ومنها الزهروني والعقبة والجبل الأحمر وحي الزهور وابن خلدون، إلى جانب حي التضامن.

وأحرق الغاضبون إطارات مطاطية، فيما هاجمت قوات الحرس الوطني المحتجين وأطلقت صوبهم غاز مسيل للدموع وطلقات صوتية من أجل تفريقهم فيما تعالت ألسنة اللهب بسبب إشعال إطارات مطاطية، لتتواصل معها عمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن.





