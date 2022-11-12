اتفاق بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين حول المساعدات الإنسانية لتيغراي

اعلنت الحكومة الاثيوبية ومتمردو اقليم تيغراي عقب محادثات في كينيا السبت، التوصل الى اتفاق يقضي بتسهيل ايصال المساعدات الانسانية الى الاقليم الاثيوبي الذي تمزقه الحرب.

وجاء الاعلان عن الاتفاق في مؤتمر صحافي في العاصمة الكينية نيروبي بحضور الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، والذي اكد ان تطبيق الاتفاق سيكون “بأثر فوري”.

ويعد هذا الاتفاق خطوة في مسار تنفيذ اتفاق السلام الذي ابرمته الحكومة الاثيوبية ومتمردو "جبهة تحرير شعب تيغراي" في بريتوريا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

وينص الاتفاق الذي وقعه رئيس اركان القوات الاثيوبية برهانو جولا والقائد العام لقوات متمردي تيغراي تاديسي ووريدي على “وصول المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها”.

وتصنف مجموعة الأزمات الدولية ومنظمة العفو الدولية الصراع المستمر منذ عامين في تيغراي بأنه "أحد أكثر النزاعات الدامية في العالم"، مشيرتين الى انتهاكات على نطاق واسع من الطرفين المتناحرين.

وكان من اثار الحرب ان اصبحت تيغراي منقطعة عن بقية البلاد ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود.

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إن تحقيق السلام في تيغراي "سيكون صعبا جداً بعد الحرب المروعة خلال العامين الماضيين"، مشددا على ان "صنع السلام أصعب من صنع الحرب.