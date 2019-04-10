اتهامات للسلطات السعودية بالمماطلة في الإفراج عن الناشطات

وجه حساب "معتقلي الرأي" اتهاما للسلطات السعودية، بالمماطلة في الإفراج عن الناشطات المعتقلات.

وقال الحساب، إن السلطات "لا تزال تخلف وعودها لأهالي المعتقلين، وتماطل في الإفراج المؤقت عن الناشطات الثمانية اللواتي تم إبلاغ عوائلهن خلال جلسة المحكمة، الأسبوع الماضي، أنه سيتم الإفراج عنهن خلال الأيام القليلة القادمة".

وبحسب "معتقلي الرأي"، فإن لجين الهذلول، وهتون الفاسي، من بين من تم إرسال وعود لذويهن بالإفراج المؤقت عنهن، إلا أن ذلك لم يتم إلى حد اللحظة.

وفي الثالث من نيسان/ أبريل الجاري، قال وليد الهذلول، شقيق المعتقلة لجين، إن القاضي لم يرفض إخراج المعتقلات، مشيرا إلى أن "قرار الخروج بكفالة ما زال تحت الدراسة".

وبعد أيام، قال الهذلول إن القاضي ما زال ينظر في قرار الإفراج، فيما ألمح ناشطون إلى أن السلطات تتقصد المماطلة في تكفيل الناشطات.

وفي الثامن والعشرين من آذار/ مارس الماضي، أفرجت السلطات السعودية بشكل مؤقت على عزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ورقية المحارب، بعد شهور من اعتقالهن.