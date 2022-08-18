اجتماع ثلاثي في "لفوف".. مستشار زيلينسكي يكشف خطة أردوغان وغوتيريش للسلام

كشف مستشار الرئيس الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، النقاب عن مقترحات قد يقدمها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للرئيس زيلينسكي خلال الاجتماع الثلاثي المزمع انعقاده بينهم اليوم الخميس في مدينة لفوف الأوكرانية.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، أن مقترح أردوغان وغوتيريش، سينصب باتجاه تخلي "كييف" عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، كخطة للتسوية، مشيرا إلى أن زيلينسكي سيرفض أي مبادرة للسلام من هذا النوع.

وأشارت وسائل إعلام تركية، بأن الرئيس أردوغان قد غادر البلاد باتجاه "لفوف" لحضور الإجتماع الثلاثي، بينما وصل الأمين العام للامم المتحدة إلى المدينة الواقعة غرب أوكرانيا، يوم أمس الأربعاء.

ويخطط "غوتيريش" لزيارة ميناء أوديسا الأوكراني يوم غد الجمعة، كما أنه سيقوم في اليمو التالي بزيارة مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، الذي تم تشكيله في إطار صفقة الغذاء.

وقال أريستوفيتش في تصريح صحفي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيحاولان إقناع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالموافقة على تسوية دبلوماسية والتخلي عن خطط محاولة استعادة الاستيلاء على الأراضي التي سيطرة عليها روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة.