اجتماع لوزراء دفاع “الناتو” لبحث تعزيز مهمة الحلف في العراق

يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل الأربعاء، لبحث تعزيز مهمة التدريب التابعة للحلف في العراق، وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إنه ينبغي على الحلف تعزيز وجوده في الشرق الأوسط.

وأثنى الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، على نجاح المهمة في تعزيز قدرة القوات العراقية في مكافحة تنظيم “الدولة”، قبيل الاجتماع، لكنه قال إن “بإمكانها فعل المزيد”.

ومن المتوقع أن يستأنف الناتو عملية التدريب التي ينفذها نحو 500 جندي في العراق قريبا. وتم تجميد بعض الأنشطة في كانون ثاني/يناير بعد اندلاع أعمال القتال الإقليمية في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني على الأراضي العراقية.

وقد يتفق وزراء الدفاع أيضا من حيث المبدأ على زيادة العملية، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وتشير مصادر بالناتو إلى أنه يمكن نقل حوالي 200 جندي من قوات الناتو من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى مهمة الناتو في العراق.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الناتو كاي بيلي هتشيسون الثلاثاء إن من شأن هذا تلبية مطالب واشنطن. (د ب أ)