اجلاء طلبة جامعة الخرطوم وقوات حميدتي تنهب البنك المركزي

واصلت القوات المتناحرة في السودان حربها الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي، وسط اتهامات مشتركة بتجاوز الخطوط الحمراء وامتدت المعارك الى الحدود الليبية كما اتهم الجيش غريمه الرد السريع بمحاولة سرقة اموال البنك المركزي

وقالت الامم المتحدة ان 300 شخص على الاقل قتلو في المعارك التي اندلعت منذ السبت الماضي بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"،

واكدت تقارير ان قوات الجيش تسيطر على العاصمة الخرطوم التي يقطنها نحو 5.5 مليون نسمة، وانها تحاصر قوات الدعم السريع المنشرة في عدة مقار حيث قالت قوات البرهان ان الدعم السريع "استولت على عدد من المقرات الحكومية بينها وزارة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية".

كما حاولت قوات حميدتي الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية بعد ان اقدمت على نهب الاموال من البنك المركزي وأضرمت فيه النيران، قبل ان تتصدى لها قوات الجيش التي استعادت بعض المسروقات لكنها اعلنت عن سرقة كميات من اموال البنك المركزي

على مستوى الوضع الصحي فقد نقلت شبكة الـ سي ان ان الاميركية عن مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود في السودان، عبد الله حسين، إن نصف المستشفيات في الخرطوم "عاطلة عن العمل" حيث أن 50 في المئة من المستشفيات توقفت عن العمل في أول 72 ساعة".

في الاثناء نجح الجيش السوداني من اجلاء الطلاب العالقين في جامعة الخرطوم وقال طلاب ان 40 طالبا خرجو بشكل فردي، رغم استمرار الاشتباكات خارج الجامعة. وأظهرت لقطات فيديو، من فاروق، خروج الطلاب فرادى من فتحة تم إحداثها في السور، بإشراف من عناصر في الجيش.