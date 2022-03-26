احباط محاولة اغتيال وزير الداخلية التونسي طعنا

اعلنت مصالح الامن التونسية عن احباط محاولة طعن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، فيما اكدت تفكيك 148 خلية ارهابية كانت تعد لعمليات من ضمنها عمليات في دول الجوار التونسي (ليبيا والجزائر).

احباط محاولة طعن وزير الداخلية

كشف المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في تونس حسام الدين الجبابلي اليوم السبت أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين هو المستهدف بعملية الطعن التي جرت في قبلي (جنوب) من طرف عنصر إرهابي.

وحسب ما نقلته إذاعة “موزاييك” التونسية عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني. فقد “توصّلت التحريات إلى أنّ العملية الإرهابية التي استهدفت دورية للحرس الوطني في منطقة قبلي، كانت تستهدف اغتيال وزير الداخلية”.

ووفقا للمتحدث، فقد تعرّضت دورية للحرس الوطني إلى محاولة اعتداء بالسكين من قبل “عنصر متطرف” مرتبط بمجموعتين إرهابيتين في مدنين وسوسة. قبل أن تتمّ السيطرة عليه.

وأضاف ذات المتحدث أنّ هذه المحاولة “كانت تمهّد لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وطعنه بسكين من قبل هذا العنصر الإرهابي. في خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية توزر”.

وفي وقت سابق حسام الدين الجبابلي خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الدوري لندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن والحرس الوطني، بأنه تم إيقاف العنصر المتطرف الذي قام بعملية الطعن التي استهدفت الدورية الحدودية للحرس الوطني في قبلي.

وأوضح أنه وأثناء الأبحاث والتحقيقات تبين أن وزير الداخلية هو المستهدف بهذه العملية الإرهابية خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية توزر.

وذكر المتحدث أن العنصر المسلح كان على علاقة مع مجموعتين في مدنين وسوسة.

تفكيك 148 خلية إرهابية

على صعيد متصل أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في تونس حسام الدين الجبابلي اليوم السبت عن إحباط قوات الأمن أعمالا إرهابية وتخريبية كانت ستحدث في دول مجاورة.

وصرح حسام الدين الجبابلي خلال مؤتمر صحفي بثكنة العوينة، بأن الأمن تمكن من تفكيك خلايا إرهابية وتوقيف العشرات من المتشددين في حصيلة حملات أمنية.

وأكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أنه تم كشف خلايا إرهابية منها 73 خلية من قبل وحدات الأمن الوطني و75 خلية إرهابية من قبل الحرس الوطني.

وأفاد حسام الجبابلي بأن وحدات مكافحة الإرهاب أوقفت في الفترة الأخيرة أجانب يحملون الفكر التكفيري كانوا يخططون للالتحاق بتنظيم "جند الخلافة" في الجبال، أو التحول إلى ليبيا للالتحاق بخلايا إرهابية.

وأشار الجبابلي إلى أنه تم توقيف 30 شخصا وإيداع 17 شخصا آخرين السجن بعد الكشف عن خلية إرهابية في سوسة، مرتبطة بتنظيم "جند الخلافة" الإرهابي، موضحا أن تلك الخلية لها عناصر في سبع ولايات.