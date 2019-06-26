احباط مخطط داعشي في روسيا

احبطت هيئة الأمن الفدرالي الروسي عملية وصفتها بـ إرهابية خطط لها "داعشي" حيث اعد لاستهداف أحد الأماكن العامة في مدينة ساراتوف وسط البلاد.

ووفق موقع روسيا اليوم الالكتروني فـ أن مواطنا روسيا، وبعد مبايعته قيادات لتنظيم "داعش" الإرهابي وبناء على تعليمات التنظيم، جمع المكونات اللازمة لصنع عبوة ناسفة، وجهز ورشة في إحدى تعاونيات المرائب بهدف إنتاج المتفجرات.

وقال الامن الفدرالي ان المجرم أبدى مقاومة شرسة لرجال الأمن لدى محاولتهم اعتقاله، ما اضطرهم لتصفيته دون وقوع إصابات في صفوفهم أو بين المدنيين.

وأضاف الأمن الفدرالي أنه تم العثور في وكر "الداعشي" على أسلحة نارية وذخيرة ومادة متفجرة جاهزة للاستخدام، إضافة إلى مكونات تكفي لتجميع بضع عبوات ناسفة.