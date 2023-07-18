الشارع الاسرائيلي ينفجر بوجه نتنياهو.. المحتجون يحاصرون المقرات الحكومية (فيديو)

شهدت مختلف المدن الإسرائيلية احتجاجات واسعة صباح اليوم الثلاثاء، حيث تجمع الآلاف من المحتجين للتنديد بخطة "إصلاح القضاء" التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو، على الرغم من استمرار المعارضة والتظاهرات للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي.

وأغلق مئات المحتجين مجمعًا حكوميًا بارزًا يسمى "كرياه" في وسط مدينة تل أبيب، والذي يضم مقر وزارة الدفاع ووزارات حكومية أخرى وهيئات دولية.

وعلى صعيد آخر، قام المحتجون بإغلاق مداخل بورصة تل أبيب، وذلك وفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

יום השיבוש 18.7 | מאות הגיעו למחות מול בניין ההסתדרות בתל אביב, וצעדות נוספות מאזור קפלן עושות את דרכן • עדכונים שוטפים >>@GLZRadio pic.twitter.com/E5gtPf08GQ — Maya Schocken || מיה שוקן (@MayaSchocken) July 18, 2023

في نفس السياق، قام محتجون بقطاع التكنولوجيا الفائقة باقتحام مقر البورصة ووضعوا لافتات تنادي بـ "إنقاذ الاقتصاد" وتكشف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد منذ إعلان الحكومة خطتها المثيرة للجدل، والتي تهدف إلى إضعاف القضاء.

מפגינים חוסמים לתנועה את רחוב ארלוזורוב מול בית ההסתדרות בת"א@MayaSchocken pic.twitter.com/p0OWWPcHV8 — גלצ (@GLZRadio) July 18, 2023

كما شهدت تل أبيب إغلاق شارع أرلوزوروف أمام مقر الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلي) من قبل المحتجين. وتجمعت مسيرة حاشدة من شارع "كابلان"، الذي كان مركزًا للاحتجاجات في الفترة الأخيرة، في نفس الموقع.

מאות מפגינים חוסמים את הכניסות לקרייה ולבורסה לניירות ערך בת"א@AnnaPines_ pic.twitter.com/8GPY4ZePSW — גלצ (@GLZRadio) July 18, 2023

المحتجون طالبوا رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد بالانضمام إلى الاحتجاجات والمشاركة في إغلاق الاقتصاد، وقاموا برفع لافتات تحمل عبارات "وحده بار ديفيد يمكنه وقف هذا دون إراقة دماء".

وفي القدس الغربية وحيفا، أغلق المتظاهرون الشوارع التي تربط بين المدن المختلفة، فيما وأعلنت الشرطة اعتقال 17 متظاهرًا منذ الصباح بتهمة خرق النظام العام وإثارة الشغب.

