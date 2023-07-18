نيويورك.. إصابات إثر حادث إطلاق نار يهز تايمز سكوير (فيديو)

في حادث إطلاق نار مروع، أصيب ثلاثة شبان مراهقين في تايمز سكوير بمدينة نيويورك ليلة الاثنين الثلاثاء.

وأكدت الشرطة المحلية أن الحادث وقع في شارع سيفينث أفينيو بين الشارعين الغربيين 41 و 42 في تمام الساعة 11:50 مساءً.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 15 و 17 عامًا، حيث تعرضوا لإصابات برصاص المسلح خلال الحادث.

وقد أصيب شابان في ساقيهما، وهما يبلغان من العمر 15 و 16 عامًا، في حين تعرض الشاب الثالث البالغ من العمر 17 عامًا لإصابة في ذراعه.

#Breakingnews. Man shot at 42th St and 7th in the heart of Time Square. The suspect is on the run

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🎥 by @LeeroyPress pic.twitter.com/3PY0iU4D6O July 18, 2023

ووفقًا للسلطات المحلية، قام أحد المشتبه بهم بإطلاق النار على المراهقين ولاذ بالفرار سيرًا على الأقدام في شارع ويست 41 ستريت، والتحقيقات جارية حاليًا للكشف عن هوية المشتبه به والتحقيق في الدوافع وراء الحادث.

#Breaking - “I saw two people on the ground. Blood everywhere”



Two people were shot in Times Square at 41st street and 7th avenue according to an alleged eyewitness. Police (NYPD) recovered a bloody citibike and multiple shell casings.



L2FTVcast@gmail.com to license pic.twitter.com/qeKRVstnza — LUKE2FREEDOM (@L2FTV) July 18, 2023

ووفقًا للشهود، فإن المراهقين كانوا جزءًا من مجموعة أكبر من الأشخاص الذين دخلوا في جدال مع المشتبه به، الذي أشهر مسدسًا وأطلق النار على المجموعة في المنطقة السياحية المزدحمة.

ويعد تايمز سكوير من أبرز الوجهات السياحية في مدينة نيويورك، كما يعتبر مركزًا للتجمعات والفعاليات العامة، كما تستمر السلطات في بذل جهود كبيرة لتوفير الأمان والحماية للسكان والزوار في المدينة.

