احتدام القتال في اوكرانيا والناتو يقدم لكييف خطة تعهدات امنية طويلة الامد

احتدمت المعارك في اوكرانيا خلال الساعات الاخيرة مع تبادل الجيش الروسي وقوات كييف الهجمات على الجبهتين الشرقية والجنوبية الشرقية، فيما يقدم الغربيون خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا الأربعاء اليوم الثاني من قمة الناتو.

وقال الجيش الأوكراني انه صد عشرات الهجمات الروسية في هاتين الجبهتين، فيما اكدت موسكو من جانبها وقوع اشتباكات تمكنت خلالها وقف تقدم قوات كييف قرب مدينة باخموت المدمرة التي استولت عليها موسكو اواخر ايار/مايو.

وتقول أوكرانيا إنها تواصل استعادة أراض في منطقة باخموت في اطار هجومها المضاد. ويقول الرئيس فولوديمير زيلينسكي ان مراحل الهجوم الأولى في هاتين المنطقتين تسير وفق المخطط، وان كان لا يخفي خيبة امله بسبب بطء التقدم فيهما.

وقال أندري كوفاليوف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية ان قوات بلاده تمكنت من صد تقدم روسي مدعوم بقصف مدفعي قرب بلدتين شمال باخموت استولت عليهما مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية أواخر مايو/ أيار.

وتقول أوكرانيا إنها تحرز تقدما على الأطراف الجنوبية لباخموت، وخصوصا في قرية كليششيفكا الواقعة في منطقة استراتيجية مرتفعة، والتي يرى محللون ان السيطرة عليها ستمكن القوات الأوكرانية من حصار لروس في باخموت.

ةقال الجيش الاوكراني الاثنين انه استطاع بالفعل قصف أهداف في باخموت من مرتفعات سيطر عليها في محيط كليشتشيفكا.

كما اكد الجيش الروسي صد تسع محاولات تقدم قامت بها القوات الاوكرانية في منطقة دونيتسك الشرقية، إحداها بالقرب من القرية.

وعلى الجبهة الجنوبية، كان الجيش الاوكراني قد استعاد قرى عدة ضمن مرحلة اولى من حملة باتجاه بحر آزوف استهدفت قطع امدادات القوات الروسية عبر جسر شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014.

وقال الجيش الاوكراني انه تمكن من صد نحو 27 هجوما شنتها القوات الروسية في هذا القطاع، مضيفا انه كبدها مئات القتلى والجرحى.

وبعد 500 يوم من الحرب، لا يزال الجيش الروسي يسيطر على مساحات واسعة تصل نسبتها الى 17% من الأراضي الأوكرانية، وهو ما يجعل المكاسب التي حققتها قوات كييف منذ انطلاق هجومها المضاد الشهر الماضي تبدو ضئيلة جدا.

خطة تعهدات الناتو

الى ذلك، من المرتقب ان يقدم الغربيون خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا الأربعاء اليوم الثاني من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وسببت القمة خيبة أمل لزيلينسكي الذي ضغط مطولا لانتزاع جدول زمني محدد لانضمام اوكرانيا إلى صفوف الحلف،

ميثاق الناتو لا يتيح قبول عضوية دولة في حالة حرب كما هي الحال مع اوكرانيا

وانتقد الرئيس الاوكراني بشدد قادة الناتو بسبب ما قال انه نقصف ارادتهم في ضم بلاده الى هذا الحلف العسكري.

ويؤكد قادة الحلف وعلى راسهم الولايات المتحدة ان ميثاق الناتو لا يتيح قبول عضوية دولة في حالة حرب، كما ان انضام اوكرانيا في هذا الوقت سيعني مواجهة مباشرة مع روسيا.

وفي مسعى لامتصاص غضب زيلينسكي وطمأنته في نفس الوقت، يرتقب ان يتضمن بيان مشترك ستنشره دول مجموعة السبع خطة طويلة الامد لدعم اوكرانيا في مواجهة روسيا واي اعتداءا تتعرض لها مستقبلا.

وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وكند.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ان البيان سيؤكد مجددا التزام دول المجموعة ضمان ألا تصبح أوكرانيا مجددا ضعيفة، وذلك من خلال اتفاقات ثنائية سيجري ابرامها لاحقا وتشتمل على تفاصيل الأسلحة التي ستقدم لكييف على مدى العقد المقبل.

ومنذ اندلاع الحرب العام الماضي، قدم الغرب أسلحة بعشرات المليارات إلى أوكرانيا. علما ان الولايات المتحدة قدمت لوحدها اكثر من اربعين مليار دولار لهذا البلد من اجل مساعدته في التصدي للجيش الروسي.

والثلاثاء، تعهدت المانيا بتقديم مزيد من الاسلحة لاوكرانيا من بينها دبابات ومدرعات وصواريخ باتريوت بقيمة 700 مليون يورو، فيما قالت فرنسا ان سترسل صواريخ الى كييف صواريخ "سكالب" طويلة المدى، في حين تعهد تحالف يضم 11 بلدا بان يبدا اعتبارا من الشهر المقبل في بتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "اف-16" الاميركية.

وعلى حجمها، لكن هذه الوعود والاسلحة ليست ما اراده زيلينسكي تحديدا من قمة الناتو، حيث ان مبتغاه كان ضم بلاده الى الحلف لضمان ان تتمتع بمظلة الدفاع الجماعي التي يوفرها.

وفي اليوم الأول من قمتهم اكد قادة الحلف بأن مستقبل أوكرانيا هو في الناتو، وعمدوا الى اختار العملية التي يتعين على هذا البلد كييف اتباعها ليصبح عضوا في المنظمة.