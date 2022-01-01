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احتفالا برأس السنة.. اللبنانيون يطلقون القذائف (فيديوهات)

منشور 01 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:29
احتفالات مجنونة في لبنان
احتفالات مجنونة في لبنان

احتفل اللبنانيون مساء أمس الجمعة، برأس السنة الجديدة، على طريقتهم الخاصة، حيث شهدت العديد من المناطق في لبنان، إطلاقا كثيفا للنيران من الأسلحة الرشاشة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف "b7"، في مشهد وصفه متابعون "بالجنون".

ووثقت مقاطع فيديو، نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات إخبارية، عمليات إطلاق النار في الهواء، والتي تسببت بإصابات في صفوف المواطنين،  نقل بعضهم على إثرها إلى المستشفيات، إذ أنه بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة الداخلية وقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة لعدد من مشايخ المدينة والجمعيات، إلا ان بعض المواطنين لم يلتزموا.

 

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