اعتقال اقرباء وانصار النائب المصري السابق احمد طنطاوي بعد اعلانه الترشح للرئاسة

اعتقلت السلطات المصرية 12 من اقرباء وانصار احمد طنطاوي ، عضو البرلمان السابق الذي اعلن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، في خطوة قالت منظمة هيومن رايتس ووتش انها تؤكد اصرار النظام على قمع المعارضة السلمية.

واضافت المنظمة ان الاعتقالات ارتكزت على علاقات المحتجزين مع طنطاوي، وتستبق اعلانه عن عزمه العودة الى مصر من الخارج في السادس من ايار/مايو المقبل.

وطالبت هيومن رايتس السلطات المصرية كافة من تم اعتقالهم لمجرد ممارسته حقوقهم الاساسية في الشراكة والتعبير او بسبب علاقتهم بطنطاوي، وعرض اي شخص هناك دليل على ارتكابه مخالفة امام قاض للنظر في قانونية او ضرورة احتجازه.

وقال عمرو مجدي، وهو باحث اول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ان "اعتقالات اقرباء او مناصري احمد طنطاوي تظهر ان حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عازمة على قمع المعارضة السلمية ووصم منتقديها باعتبارهم تهديدا".

واضاف مجدي ان هذه "الانتهاكات تتناقض مع حقوق من تم استهدافهم وتقلص افاق الديمقراطية وحقوق الانسان في البلاد لسنوات قادمة".

تهمة "الارهاب" لعم وخال احمد طنطاوي

واشارت هيومن رايتس الى ان محامين ابلغوها ان السلطات اعتقلت احد اعمام طنطاوي واحد اخواله من منزليهما في مدينة كفر الشيخ شمالي القاهرة في الثاني والثالث من الشهر الجاري.

وعم وخال طنطاوي المعتقلين هما محمد نجيب طنطاوي (71 عاما) ومحمد سيد عطا (61 عاما).

واوضح المحامون ان قوات الامن اعتقلت عشرة رجال يعتقد انهم من مناصري واصدقاء طنطاوي.

وقد امر المدعون العامون بتوقيف هؤلاء الاشخاص الاثني عشر لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "الانضمام الى منظمة ارهابية". فيما واجه بعضهم تهما اضافية تتمثل في تمويل تلك المنظمة و"حيازة منشورات تقوض الامن العام" و"حياازة مفرقعات ومتفجرات واسلحة".

وكتب ناصر امين، وهو محام مصري مدافع عن حقوق الانسان في تغريدة، ان بعض من تم توقيفهم موجودون في الحجز منذ نيسان/ابريل.

وقال طنطاوي عبر فيديو نشره على صفحته في فيسبوك الخميس، وسجله في لبنان حيث يقيم منذ اشهر، ان حملة الاعتقالات هي الثالثة التي تشنها السلطات خلال الاشهر الاخيرة وتستهدف عائلته ومناصريه بهدف اسكاتهم.

احمد طنطاوي مصمم على العودة

واعلن طنطاوي، وهو الرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري، انه يخطط للعودة الى مصر يوم السبت، السادس من ايار/مايو من اجل خوض انتخابات الرئاسة عام 2024.

ومن المعروف عنه انه كان بين عامي 2015 و2019، احد الاصوات المنتقدة القليلة في البرلمان الذي يهيمن عليه انصار السيسي.

وفي اب/اغسطس العام الماضي، غادر طنطاوي مصر واقام في لبنان عقب استقالته من رئاسة حزب الكرامة.

وقال اعضاء في الحزب عبر تقارير اعلامية محلية ان استقالته ومغادرته لمصر جاءت بعد ضغوط من اجهزة الامن.

وكان طنطاوي قال في مقابلة مع قناة "بي بي سي" في ايلول/سبتمبر انه "حينما يتعرض اكثر من احبهم من الناس داخل دائرتي الاجتماعية الى الاذى، فان هذا بالتاكيد نوع من الضغط غير المباشر. انه حتما شئ مؤلم".

واعتقلت اجهزة الامن خلال السنوات الماضية اعضاء في الحزب بسبب انشتهم السياسية.

وقال عمرو مجدي انه "لن تكون انتخابات نزيهة في مصر ما دامت السلطات تواصل كبت الحريات وسحق سيادة القانون لتخويف المنتقدين".