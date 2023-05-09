ادانة ترامب بقضية اعتداء جنسي وتغريمه 5 ملايين دولار

حكمت هيئة محلفين على الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بدفع 5 ملايين دولار كتعويضات للصحافية إي جين كارول بعدما خلصت الثلاثاء، الى تحميله المسؤولية عن الاعتداء عليها جنسيا في التسعينيات.

وقالت وسائل اعلام اميركية ان هيئة من تسعة محلفين خلصت إثر محاكمة مدنية إلى أن الرئيس السابق لم يغتصب كارول لكنّها حمّلته المسؤولية عن التشهير بها، وامرته بالتالي بدفع خمسة ملايين دولار تعويضا لها عن ذلك.

ومن جانبه، ندد ترامب بالقرار واصفا القضية بأنها "مخزية" ومكررا انه لا يعرف المراة المعنية.

وقال الرئيس الاميركي السابق على شبكته للتواصل "تروث سوشال" انه ليست لديه فكرة على الإطلاق عمّن تكون هذه المرأة.



Jury finds Donald Trump sexually abused writer E Jean Carroll and awards her $5 million in damages https://t.co/ru1QpRaCLW — Eamon Dillon (@EamoD) May 9, 2023

وكانت إي جان كارول (79 عاماً) اكدت في شهادتها أمام هيئة المحلفين اواخر الشهر الماضي أن الرئيس ترامب اغتصبها، وتركها غير قادرة على إقامة علاقة عاطفية، ثم "حطم سمعتها" بإنكار وقوع الاعتداء.

وطالبت الكاتبة الأميركية، في الدعوى المدنية التي أقامتها ضد ترامب، بالحصول على تعويضات عن الضرب والتشهير، واتهامها بالكذب والاحتيال عقب كشفها علنا عن ما حصل معها من قبل الرئيس السابق -على حد قولها-.

وكان ترامب اتهم كارول بالكذب والاحتيال في افادته التي قدمها الى المحكمة في وقت سابق، كما هدد بمقاضاة كارول قائلا انها "مريضة عقليا"، وواصفا اتهاماتها له بالخدعة، قبل ان يؤكد أنها ليست من نوع النساء الذي يفضله.

الإفادة التي قدمها ترامب من مقر إقامته في منتجع مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا دفعت القاضي لويس كابلان حينها الى التحذير من أن الرئيس السابق، ربما يكون قد تجاوز الحدود إلى التلاعب بهيئة المحلفين.

