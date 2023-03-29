اذربيجان تفتتح سفارتها في اسرائيل

افتتحت أذربيجان، الدولة المسلمة ذات الغالبية الشيعية، اول سفارة لها في إسرائيل، متوجة بذلك علاقات رسمية بدأتها مع الدولة العبرية منذ اكثر من ثلاثين عاما.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال مراسم افتتاح السفارة ان هذه الخطوة دليل اضافي على متانة العلاقات بين الجانبين، والتي تعود الى العام 1991، عندما اصبحت اسرائيل اول دولة تعترف باذربيجان بعد استقلالها عن الاتحاد السوفييتي السابق.

واضاف ان ما يجعل العلاقة بين اذربيجان واسرائيل تكتسي اهمية كبيرة هو حقيقة كونها دولة مسلمة فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يعتبر حيويا بالنسبة للدولة العبرية حيث انها تجاور ايران من الناحية الشمالية.

وقال كوهين في هذا السياق انه اتفق مع نظيره الاذري جيهون بيراموف على تشكيل "جبهة موحدة ضد إيران"، مضيفا انه يعتزم زيارة اذربيجان قريبا على راس بعثة اقتصادية كبيرة بهدف تعميق العلاقات التجارية بين البلدين.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر العام المضي عزم بلاده فتح سفارة في اسرائيل، ومكتبا تمثيليا في فلسطين، مؤكدا ان القرار ياتي في سياق المصالح الوطنية لأذربيجان.

ورغم العلاقات الممتدة الى العام 1991، الا انه لم يكن لاذربيجان تمثيل دبلوماسي رسمي، الى ان قدم السفير مختار محمدوف اوراق اعتماده الى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.الاسبوع الماضي.

وعلى العكس من ذلك، افتتحت اسرائيل اول سفارة لها في العاصمة الاذرية باكو عام 1993، اي بعد عامين من اعترافها باستقلال هذا البلد، والذي يحتضن جالية يهودية يقدر عددها بنحو 12 الف شخص.

وسبق ان اتهمت طهران جارتها اذربيجان بتقديم تسهيلات لجهاز الموساد الاسرائيلي لشن هجمات داخل إيران.