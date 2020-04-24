ارتفاع وفيات كورونا بتركيا إلى 2600 ورصد 3212 إصابة جديدة

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم الجمعة أن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 زادت 3122 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأن 109 آخرين توفوا مما يرفع عدد الوفيات إلى 2600.

كما أظهرت البيانات أن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 104912 حالة، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا والولايات المتحدة.

وتعافى في المجمل 21737 شخصا حتى الآن من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وبلغ عدد الفحوص التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 38351 فحصا.

