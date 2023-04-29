في اول ظهور منذ "الوعكة".. اردوغان: "اشعر انني بحال افضل"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، انه يشعر بنفسه "في حال افضل"، وذلك خلال اول ظهور شخصي علني له في اسطنبول منذ الوعكة التي المت به قبل اربعة ايام.

وقال أردوغان للصحفيين بينما كان يجلس الى جوار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في سيارة كهربائية خلال مهرجان تكنوفست للطيران في مطار أتاتورك السابق في إسطنبول "الحمد لله (اشعر انني) أفضل بكثير".

وحرص الرئيس التركي خلال حضوره المهرجان على الترويج للسيارة "توغا" التي تم تجميعها محليا، علما انه يستثمر مشاريع التكنولوجيا والدفاع الطموحة للترويج لإعادة انتخابه لولاية جديدة.

وقد وصل اردوغان الى برفقة حليفه علييف ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الى موقع المهرجان الذي ستهيمن مسيّرات تركية على عروضه ويستمر لنهاية الأسبوع.

وقالت وكالة انباء الاناضول ان الرئيس التركي قدم خلال الفعالية أول رائدي فضاء تركيين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية اواخر العام الحالي.

وعكة صحية وغياب

وهذا اول ظهور شخصي علني لاردوغان (69 عاما) الذي ظل يظهر على مدى أربعة أيام عبر الفيديو، ما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي، خصوصا منذ انسحابه الثلاثاء، من مقابلة تلفزيونية معتذرا باصابته بانفلونزا المعدة.

Çok özlemiş çok…



Başkan Erdoğan TOGG’la Teknofest’te fonda Çırpınırdı Karadeniz var. pic.twitter.com/39FhfuDOqF — medya adamı (@medyaadami) April 29, 2023

وفي اليوم التالي، اعلن الرئيس التركي الطامح الى الفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في 14 ايار/مايو، انه الغى أنشطة حملته الانتخابية "بناء على نصيحة الاطباء".

ويبدو ان اردوغان قد استأنف الان برنامجه الانتخابي، حيث من المقرر ان يشارك لاحقا السبت في تجمع بمدينة إزمير غربي البلاد، ثم يتوجه الى انقرة الاحد، وذلك بحسب البرنامج الرسمي الذي اعلنته الرئاسة.

وتظهر الاستطلاعات منافسة شديدة بين اردوغان وكمال كيليتشدار أوغلو الذي كتب على تويتر بعد بث اللقاء "أطيب تمنياتي للسيد إردوغان بالتعافي".

وقال اردوغان الذي يريد الاحتفاظ بوتيرة عالية من اللقاءات في أنحاء البلاد، إنه سيستأنف برنامجه الانتخابي الخميس "إن شاء الله".

وخضع الرئيس التركي لمداخلتين جراحيتين في الأمعاء الغليظة عامي 2011 و2012 اثناء كان رئيسا للوزراء، ما اثار تكهنات حول اصابته بسرطان القولون، الامر الذي نفاه مؤكدا ان العمليتين الجراحيتين كانتا لإزالة زوائد لحمية.