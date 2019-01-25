اردوغان: المنطقة الامنة شمال سورية خلال اشهر

إقامة تحالف دولي للمنطقة الآمنة أمر غير وارد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة 25 كانون الثاني – يناير 2019 إن بلاده تتوقع وجود "منطقة آمنة" في سوريا على الحدود معها في غضون بضعة أشهر وإن تركيا هي وحدها التي تستطيع إقامة هذه المنطقة.

وأضاف أردوغان في كلمة بإقليم أرضروم الشرقي إن اتفاقا مبرما مع سوريا عام 1998 يسمح لتركيا بدخول الأراضي السورية عندما تواجه تهديدات.

وأضاف أن إقامة تحالف دولي للمنطقة الآمنة أمر غير وارد.