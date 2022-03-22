استئناف الرحلات بين شطري ليبيا بعد توقف ثلاثة اسابيع

اعلنت سلطات الطيران في شرق وغرب ليبيا الثلاثاء، استئناف الرحلات بينهما بعد توقف دام نحو ثلاثة أسابيع جراء اغلاق المجال الجوي الداخلية جراء خلافات بين القوى المتنازعة في البلاد.

وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس على صفحتها في فيسبوك "نعلن عن استئناف الرحلات الداخلية من مطار معيتيقة الدولي إلى مطارات بنينا الدولي وطبرق والأبرق (شرق)".

ومن جانبها، قالت إدارة مطار مصراتة في بيان مماثل "نحيطكم علما بأنه تم فتح الأجواء من مطار مصراتة إلى مطار بنغازي (شرق) اعتبارا من اليوم الثلاثاء وسيتم تسيير أولى الرحلات غدا الأربعاء".

ومنذ مطلع مارس/ آذار الجاري، أغلق المجال الجوي في ليبيا أمام الرحلات المدنية الداخلية، عقب تكليف برلمان طبرق فتحي باشاغا لرئاسة حكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة قادمة عبر برلمان جديد منتخب.

ويوجه باشاغا اتهاما للدبيبة بغلق المجال الجوي لمنع وصول حكومته إلى طرابلس وتسلمها الحكم، وسط مطالبات من بعثة الأمم المتحدة والسفير الأمريكي لدى ليبيا بفتحه.

وعلى خلفية تكليف البرلمان باشاغا، وإصرار الدبيبة على عدم التسليم، تتصاعد المخاوف في ليبيا من انزلاق البلاد نحو انقسام سياسي مؤسساتي أو حرب أهلية جديدة تزيد أزماتها.