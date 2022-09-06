استشهاد السباعنه وإصابة 7 آخرين برصاص الاحتلال في جنين

استشهد الشاب محمد موسى محمد سباعنة (29 عاما) فيما أصيب 7 آخرين، أحدهم بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

واقتحمت حوالي 100 آلية عسكرية ترافقها جرافة قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة من عدة محاور وأغلقت مداخلها حيث قامت بالانتشار في العديد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على اسطح بعض البنايات المرتفعة.

كما حاصرت قوات الاحتلال بناية في الحي الشرقي من مدينة جنين، واجبرت سكانها على الخروج من شققهم السكنية واحتجزتهم في العراء، بمن فيهم الاطفال والنساء.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة أماكن بالمدينة، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين بالرصاص الحي احدهم بجروح بالغة، وبينهم فتاة اصيبت بالفك، إضافة إلى شابين بساقيهما، وآخر بشظية بالرأس.