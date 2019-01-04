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استطلاع فرنسي: ثلاثة أرباع الشعب غير راضين عن ماكرون

استطلاع فرنسي: ثلاثة أرباع الشعب غير راضين عن ماكرون
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