استقالة معارضين وانضمامهم لحزب اردوغان قبيل الانتخابات

قبيل ساعات من انطلاق العملية الانتخابية في تركيا والتي يبدو ان المرشح والرئيس الحالي رجب طيب اردوغان يتجه لضمان نتائجها من الجولة الاولى فقد اعلن عدد من المعارضين استقالتهم من صفوف احزابهم وانضمامهم الى حزب العدالة والتنمية الحاكم.

حزب العدالة التركي المعارض

وافادت وكالات انباء تركية باستقالة رئيس حزب "العدالة" المعارض في ولاية مرسين جنوبي البلاد من حزبه برفقة عدد من الأعضاء حيث اعلنو عن انضمامهم الى صفوف حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس اردوغان

ووصف المسؤول المستقيل التحالف التي تاسس لمنافسة الرئيس التركي بانه "تحالف أكاذيب وافتراء لا علاقة له بقضايا الأمة ونحن لم نعد نثق بتحالف المعارضة.. سندعم أردوغان من أجل ضمان مستقبلنا واستمرار الاستقرار لبلدنا"

رئيس حزب "العدالة" المعارض في ولاية مرسين جنوبي تركيا يعلن استقالته من الحزب مع عدد من الأعضاء وينضمون لحزب العدالة والتنمية:



هناك تحالف أكاذيب وافتراء لا علاقة له بقضايا الأمة ونحن لم نعد نثق بتحالف المعارضة.. سندعم أردوغان من أجل ضمان مستقبلنا واستمرار الاستقرار لبلدنا. pic.twitter.com/IwOKAJ9iRR — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) May 12, 2023

وفي السادس من الشهر الجاري قدم 300 شخص من حزب "المستقبل" التركي، الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو في ولاية أرضروم، استقالتهم واعلنو الانضمام إلى حزب "العدالة والتنمية"، من بينهم رئيس فرع الشباب محمد فرات كيرباش. ورئيس الجناح الشبابي للحزب في أرضروم محمد فرات قرباج.

و قال قرباج إنّ "الأعضاء الـ300 المستقيلين اكتشفوا أن قيادة الحزب تقف إلى جانب حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعدّه الأتراك الجناح السياسي لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي". وفق تعبيره .

ومع بداية العام وفيما كانت المعارضة ترتب صفوفها قدمت إحدى الأعضاء المؤسسين لحزب “المستقبل” التركي الذي يترأسه المعارض التركي أحمد داوود أوغلو، استقالتها احتجاجاً على ممارسات بعض الأعضاء المتنفذين داخل الحزب وفق تعبيرها.

وقالت فاطمة اوغلو أن غياب العدالة داخل الحزب وقول داوود أوغلو عن الأعضاء الذين استقالوا أو أخرجوا من الحزب بسبب انتقاداتهم الجريئة “بغير المهمين” دفعها لاتخاذ قرار الإستقالة والانضمام إلى قائمة الأشخاص “غير المهمين”.

وفي نهاية يناير الماضي قدم الف عضو من حزب الجيد المعارض استقالة جماعية من حزبهموانضموا لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حيث قام اردوغان بتكريم المنتسبين الجدد وقدم شارة حزب العدالة والتنمية إلى عضو مجلس مدينة أنطاليا، يونس أكبينار وإلى المحامية إميل أوزدن، التي استقالت برفقة ألف عضو ينتمون لحزب الجيد في أنطاليا التركية.

تحالف المعارضة يتفكك قبيل الانتخابات التركية

ويضمّ تحالف الطاولة السداسية المعارضة

حزب الشعب الجمهوري (CHP)،

حزب إيي (IYI PARTI)،

حزب السعادة (SP)،

حزب المستقبل (GP)،

الحزب الديمقراطي (DP)،

حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA).

وفشل كليجدار أوغلو في قيادة حزبه إلى تحقيق أي فوز في كل الانتخابات التركية طيلة 13 عاماً تزعّمه فيها.

من هو رجب طيب اردوغان؟