استقالة وزيرين من حكومة تيريزا ماي على خلفية اتفاق “بريكست”

دومينيك راب الوزير المعني بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلن وزيران بريطانيان، الخميس، الاستقالة من منصبيهما في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، على خلفية اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

وكتب دومينيك راب الوزير المعني بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حسابه على موقع “تويتر”: “اليوم، استقلت من منصب وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي. لا أستطيع أن أدعم بضمير مرتاح الشروط المقترحة لاتفاقنا مع الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أنه بعث بخطاب استقالة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي وشرح فيه الأسباب التي دفعته للاستقالة.

من جهته، أعلن وزير الدولة البريطاني المكلف شؤون إيرلندا الشمالية، استقالته على خلفية اتفاق بريكست، قائلاً إنه لا يجعل من المملكة المتحدة “دولة مستقلة ذات سيادة”.

وكتب الوزير شايليش فارا في حسابه على تويتر إن الاتفاق “يترك المملكة المتحدة بين خروج ولا خروج دون تحديد مهلة زمنية لنصبح فيها أخيرا دولة مستقلة”.

وكان فارا قد أيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء على الخروج في 2016، والذي صوت فيه 52 في المئة من البريطانيين على الانسحاب.

وقال فارا: “إن هذا الاتفاق لا يضمن أن تكون المملكة المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، دولة مستقلة تتحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، مهما كانت التسمية”.

وأضاف: “نحن دولة فخورة وإنه يوم حزين عندما نلزم بالانصياع لقوانين وضعتها دول أخرى أظهرت بأنها لا تكترث لمصلحتنا”.